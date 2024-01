Unfall in Köln Autofahrer nach Zusammenstoß mit Bahn schwer verletzt

Am Mittwochmittag hat sich ein 24-jähriger Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit einer Stadtbahn der Linie 7 an der Kreuzung Aachener Straße/ Oskar-Jäger-Straße in Köln-Lindenthal schwer verletzt. Das berichtet die Kölner Polizei am Mittwochnachmittag. Das Auto kippte infolge des Zusammenstoßes auf das Dach. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten Mann und brachten ihn ins Krankenhaus.