“An der Fuhr“ in Köln-Meschenich : 15-Jähriger driftet betrunken gegen mehrere Autos

Die Polizei war am späten Dienstagabend in Köln-Meschenich im Einsatz. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Köln Ein 15-Jähriger ist am Dienstagabend „An der Fuhr“ in Köln-Meschenich betrunken in einem BMW gegen zwei geparkte Autos gedriftet. Der Halter des Wagens saß unterdessen auf dem Beifahrersitz.



Ein betrunkener Jugendlicher ist am späten Dienstagabend in Köln-Meschenich mit einem Wagen gegen zwei geparkte Autos gedriftet. Der erst 15-Jährige habe um 23.30 Uhr auf der Straße „Am Rondorfer Pfad“ den BMW stark beschleunigt, bevor er an der Einmündung „An der Fuhr“ die Handbremse gezogen habe und so gegen die Autos geschleudert sei, teilte die Polizei mit.