Zusammenstoß mit Pkw : Motorradfahrer nach Unfall in Köln in Lebensgefahr

Motorradfahrer nach Unfall in Köln in Lebensgefahr

Köln Ein Motorradfahrer ist am Montagvormittag bei einem Unfall auf dem Pfälzischen Ring in Köln mit einem Pkw kollidiert und gestürzt. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Montagvormittag in Köln-Mülheim lebensgefährlich verletzt worden. Der 37-Jährige war mit einem Pkw zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Demnach waren der Motorradfahrer sowie der 57-jährige Pkw-Fahrer auf dem zweispurigen Pfälzischen Ring in Richtung Mülheim unterwegs.