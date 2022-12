Unfall in Köln : Radfahrer von Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Köln Ein 69-jähriger Radfahrer ist am Freitag in Köln von einer Straßenbahn erfasst worden. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 14 Uhr am Freitagnachmittag kam es zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Kölner Straßenbahnlinie. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 69 Jahre alter Radfahrer an der Haltestelle Amsterdamer Straße/Gürtel in Köln-Niehl von einer einfahrenden Straßenbahn der Linie 16 erfasst worden. Der Mann ist in eine nahe gelegene Klinik transportiert worden und schwebt laut Angaben der Rettungskräfte in Lebensgefahr.