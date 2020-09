31-Jährige schwer verletzt : Autofahrer erfasst Radfahrerin in Köln beim Abbiegen

Eine 31-Jährige wurde bei einem Unfall in Köln schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Köln Eine 31-Jährige Radfahrerin ist am Mittwochabend in Köln von einem Auto erfasst worden. Der Autofahrer wollte nach links abbiegen und fuhr die Radfahrerin an. Sie kam mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Köln-Ehrenfeld ist am Mittwochabend gegen 19 Uhr eine 31-Jährige Radfahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angabe der Polizei wollte ein 20-jähriger Autofahrer von der Venloer Straße links in die Leyendeckerstraße abbiegen. Dabei erfasste der Autofahrer die Radfahrerin.

Zeugenaussagen zufolge wurde sie dadurch auf den Asphalt geschleudert. Sie zog sich beim Unfall nach Angaben der Polizei mehrere Knochenbrüche zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

(ga)