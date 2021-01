Rheinuferstraße gesperrt : Streifenwagen kollidiert in Köln mit Betonwand

Streifenwagen kollidiert in Köln mit Betonwand

In Köln stieß ein Streifenwagen auf dem Weg zu einem Einsatz gegen eine Betonwand. Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Köln Bei einem Unfall auf der Rheinuferstraße in Köln sind zwei Polizisten verletzt worden. Laut Polizei stieß der Streifenwagen gegen eine Betonwand. Die Straße wurde am Montagabend deshalb gesperrt.

Nach bisherigen Ermittlungen waren die Polizisten gegen 16:30 Uhr mit ihrem Streifenwagen, Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz. Sie sollten ihre Kollegen am Hauptbahnhof unterstützen, die wegen einem Randalierer im Einsatz waren. Beim Abbiegen vom Heumarkt auf die Straße "Am Leystapel" kollidierte der Streifenwagen mit einer Betonwand.

Die Polizisten wurden in eine Klinik gebracht. Wegen des Unfalls wurde die Rheinuferstraße am Montagabend in

nördlicher Richtung gesperrt. Es kam dadurch zu Verkehrsbeeinträchtigungen.