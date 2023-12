Unfall in Waldbröl Leitplanke durchstößt Ford Fiesta

Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen, 27. Dezember, auf dem Friedrich-Engelbert-Weg in Waldbröl ereignet. Ein Ford Fiesta kam gegen 00.30 Uhr von der Fahrbahn ab und traf dabei eine doppelt beplankte Leitplanke so unglücklich, dass die obere Planke durch die Frontscheibe in den Fahrgastraum eindrang und an der Heckscheibe wieder herausschaute.