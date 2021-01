Mann nahm ihr die Vorfahrt : 32-Jährige bei Unfall in Weilerswist schwer verletzt

32-Jährige bei Unfall in Weilerswist schwer verletzt

Weil ein Mann ihr die Vorfahrt nahm, verletzte sich eine 32-Jährige aus Weilerswist am Dienstag schwer. Foto: Pixabay

Weilerswist Zwei Personen aus der Gemeinde Weilerswist sind am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall zusammengeprallt. Eine 32-jährige Frau verletzte sich schwer, weil ein 49-jähriger Mann ihre Vorfahrt missachtete.

Am Dienstagmorgen gab es gegen 8 Uhr einem Verkehrsunfall in Weilerswist-Schneppenheim, bei dem eine 32 Jahre alte Frau schwer verletzt wurde. Die 32-Jährige fuhr laut Angaben der Polizei aus Weilerswist kommend auf der L182 in Richtung Euskirchen, als ihr ein 49-jähriger Mann auf Höhe des Ortes Strassfeld die Vorfahrt nahm.