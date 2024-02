Tödlicher Unfall bei Weilerswist Trauernde sammeln Spenden für Familie des Verstorbenen

An einem Leitpfosten an der L163, etwa 400 Meter vom Ortsrand von Metternich entfernt, liegen Blumen. Dort sind in der Nacht zum Rosenmontag zwei junge Männer nach einem schrecklichen Unfall gestorben. Sie wurden auf der Landesstraße von einem Auto erfasst. Die Menschen in Metternich, Weilerswist und der Region sind berührt und trauern, die Anteilnahme vor Ort ist groß. Einer der Verstorbenen, der 20-Jährige aus Weilerswist, soll am 5. März beerdigt werden. Die Kosten für die Bestattung und die Trauerfeier muss die Familie des jungen Mannes jedoch nicht alleine stemmen: Denn der Junggesellenverein „Dorfjugend" Vernich hat einen Spendenaufruf gestartet – und das mit Erfolg. „Ich habe am Mittwoch um 19 Uhr das Paypal-Konto eröffnet“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Nicolas Wienhues, und fährt fort, „das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet“. Er sei sprachlos, wie viele Menschen auf die Spendenaktion aufmerksam geworden sind und sich beteiligt haben. „Das steht für die Betroffenheit aller“, sagt die Bürgermeisterin von Weilerswist, Anne Horst.