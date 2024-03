Unfall in Wesseling bei „Aktenzeichen XY“ 20-Jähriger überfahren: Neue Hinweise auf das gesuchte Auto

Mehrere Zeugen wollen das gesuchte Auto in der fraglichen Nacht gesehen haben. Ein Zeuge meint gar, der Vorbesitzer des Fahrzeugs zu sein. Wie berichtet, sucht die Polizei nach einem dunklen, dreitürigen 1er-BMW, Baujahr 2008. Dessen Fahrer hat mutmaßlich in der Nacht auf Sonntag, 26. März 2023, einen 20-Jährigen auf der Rodenkirchener Straße in Wesseling-Keldenich überfahren. Der junge Mann war so schwer verletzt, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb.