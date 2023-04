Nach tödlichem Unfall in Wesseling Familie des Opfers setzt Belohnung für Hinweise auf den Täter aus

Im Namen der Familie des 20-Jährigen hat die Kölner Anwältin Monika Müller-Laschet nun eine emotionale Stellungnahme veröffentlicht. „Wir haben in der Nacht auf den 26.3.2023 durch die unfassbare Tat des noch flüchtigen Täters oder der Täterin unseren geliebten Sohn, Bruder und Enkel A. im Alter von gerade einmal 20 Jahren verloren“, heißt es unter anderem in der Erklärung. Weiter heißt es: „A. war ein so liebevoller, fürsorglicher und offener Mensch voller Lebensfreude, dessen schmerzlichen Verlust wir noch gar nicht in vollem Ausmaß realisieren können. Wir konnten sehr stolz auf ihn sein. Unsere Welt steht jetzt still. Und sie wird sich nie wieder so drehen wie zuvor. Sein eigenes Kind zu verlieren, ist wohl das Schlimmste, was einem Menschen geschehen kann.“