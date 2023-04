Nach tödlichem Unfall in Wesseling-Keldenich Ermittler haben schon fast 200 Autos unter die Lupe genommen

In einer früheren Mitteilung hatte die Polizei erklärt, zunächst in Wesseling gemeldete Fahrzeuge unter die Lupe zu nehmen und dann den Ermittlungsradius zu erweitern, also etwa in Richtung Köln oder Bornheim. Laut Bremer werden die bereits gewonnenen Erkenntnisse noch ausgewertet, weswegen noch nicht entschieden wurde, inwiefern der Ermittlungsradius erweitert wird.