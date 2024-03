Dat is Rheinisch: Unger de Naas: Stätz vum Haas!

In unserem Fall löste das Porträtfoto bei einem anderen Kollegen reflexhaft einen rheinischen Kommentar aus, und der lautete: „Unger de Naas: Stätz vum Haas“. Wer es verstand, musste zwingend schmunzeln, wenn nicht mehr. Den Satz als augenzwinkernden Modekommentar zu werten, wäre zu kurz gesprungen. Denn er beschreibt etwas, das in den 1970er Jahren äußerst beliebt war, aber in der Folgezeit zum Prototyp der Geschmacksverirrung avancierte – Betroffene mögen jetzt mal die Lektüre stoppen.