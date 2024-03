Unterirdisches Museum in Köln Abstieg ins Totenreich - Ein Grab wie bei Indiana Jones

Die größte Überraschung in der Kammer sind zwei Sessel. Korbsessel mit Sitzkissen - so sehen sie jedenfalls aus. In Wirklichkeit sind sie aus Kalkstein. Ihr Design unterscheidet sich in nichts von heutigen Modellen - was dazu führte, dass sich einmal im Hochsommer eine Lehrerin erschöpft auf einen der Sessel fallen ließ, offenbar in der Annahme, der könne nun wirklich nicht antik sein. In die Wand sind Liegen eingelassen, die sogar dazu einladen, sich der Länge nach hinzulümmeln.