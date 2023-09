Dat is Rheinisch Us wat för nem Dörp küss do dann?

Dass sich Sprache in stetigem Wandel befindet kann man nun daran erkennen, dass etwa in Bonner Stadtteilen mit der hochdeutschen Dorf-Endung der Gebrauch ganz unterschiedlich ist. Die Buschdorfer sprechen von Böischdörp, die Lannesdorfer nennen ihren Ortsteil zwar Lannesdörb, aber ein Dorf im Allgemeinen bezeichnen sie mit „Dröp“ (sic!). Die Plittersdorfer sagen Plitteschdorf, aber bezeichnen ein Dorf als „Dörb“. Es geht also munter durcheinander. Gesegnet, wer da noch den Überblick behält und eine klare Gesetzmäßigkeit erkennt.