Verfolgungsjagd endet auf A 4 Polizei verfolgt flüchtigen Lkw-Fahrer durch drei Länder - Festnahme in Köln

Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer hat sich am Freitagabend mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch drei Länder geliefert - die auf der A 4 in Köln-Klettenberg geendet hat. Gegen 20.30 Uhr habe die Polizei den Zwölf-Tonner in Belgien kontrollieren wollen, sagte die Polizei Köln. Der Mann habe sich jedoch trotz Anhaltesignalen der Kontrolle entzogen und sei in Richtung der Niederlande geflüchtet.