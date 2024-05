Drogentest mehrfach positiv Autofahrer liefert sich in Euskirchen Verfolgungsjagd mit der Polizei

Unter dem mutmaßlichen Einfluss diverser berauschender Substanzen hat sich ein Autofahrer in Euskirchen eine waghalsige Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 36-Jährige sei in der Nacht zu Freitag zunächst in eine Verkehrskontrolle an einem Bahnübergang geraten, wie die Beamten berichteten. Vor dieser sei er aber geflohen - bei roter Ampel über den Übergang zwischen den geschlossenen Schranken hindurch. „Durch waghalsige Bremsmanöver und Richtungswechsel“ habe er anschließend weiter versucht, sich der Kontrolle zu entziehen.