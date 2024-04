Verfolgungsjagd in Köln Betrunkener Autofahrer flüchtet ohne Licht vor der Polizei

Gegen 6 Uhr am Sonntag soll der 26-Jährige vom Rathenauplatz auf die Roonstraße abgebogen sein ohne die Vorfahrt der Polizisten zu beachten. Diese legten eine Vollbremsung ein und verhinderten so einen Zusammenstoß. Der 26-Jährige versuchte anschließend mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ in Richtung Rudolfplatz zu flüchten, so die Polizei. Dabei schaltete er die Lichter an seinem Auto aus und fuhr über mehrere rote Ampeln. Nach einem Überholmanöver stoppten die Einsatzkräfte den 26-Jährigen schließlich in Höhe des Neumarktes.