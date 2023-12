Vergewaltigung in Uni-Gebäude Kölner Polizei nimmt 17-jährigen Tatverdächtigen fest

Dem 17-Jährigen wird vorgeworfen, am Montagvormittag gegen 10.20 Uhr eine Frau in einem Gebäude der Universität Köln in der Südstadt vergewaltigt zu haben. Die Polizei sicherte am mutmaßlichen Tatort, in einer Toilette des Gebäudes am Ubierring, Spuren. Die Frau wurde im Krankenhaus behandelt. Polizei und Staatsanwaltschaft fahndeten danach umgehend nach dem Täter.