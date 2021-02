Verhandlung am Landgericht : Euskirchener verkaufte Drogen aus der Garage heraus

Euskirchen Ein Euskirchener verkaufte aus der Garage eines Freundes heraus Marihuana. Dafür kassierten die 26- und 23-jährige Männer am Bonner Landgericht nun Haftstrafen.

„Sie sind kein einfacher Straßenhändler mehr“, richtete sich die Vorsitzende Richterin Claudia Gelber in der Begründung ihrer Entscheidung direkt an den älteren Verurteilten. Der 26-Jährige hatte in der Garage eines 23-jährigen Mitangeklagten einen schwunghaften Drogenhandel aufgezogen. Dafür wurde er nun vor der 3. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt.