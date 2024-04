Missbrauchsopfer fordert 830.000 Euro Verhandlung zu Klage gegen Erzbistum Köln verschoben

In dem Fall klagt eine Frau auf 830.000 Euro Schmerzensgeld von der Kirche für das ihr zugefügte Leid. Sie ist die frühere Pflegetochter eines Priesters, der im Februar 2022 zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Der Mann hatte nach Feststellung des Kölner Landgerichts von 1993 bis 2018 neun Mädchen in Gummersbach, Wuppertal und Zülpich teils schwer sexuell missbraucht. Die auf Schmerzensgeld klagende frühere Pflegetochter war in den 70er und 80er-Jahren Opfer geworden. Inzwischen wurde der Mann aus dem Klerikerstand entlassen.