Staugefahr in Bonn und der Region Volle Straßen am letzten Ferienwochenende erwartet

Mit dem Ende der Sommerferien in NRW und anderen Bundesländern wächst am Wochenende die Staugefahr - auch im Köln-Bonner Raum. Heimkehrende Reisende aus Nordrhein-Westfalen müssen sich am letzten Ferienwochenende auf volle Autobahnen einstellen. Auf welchen Strecken es in den kommenden Tagen voll wird.

16.08.2024 , 10:57 Uhr

Die Verkehrsclubs rechnen mit vielen Staus auf den Autobahnen am Wochenende. Foto: dpa/Jonas Walzberg





Von Annekatrin Stoll