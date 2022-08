Prorussische Demonstration, Gegenkundgebungen und Köln-Triathlon : Erhebliche Verkehrsstörungen am Wochenende in Köln erwartet

Erhebliche Verkehrsstörungen am Wochenende in Köln erwartet

Köln Am Sonntag sind in Köln mehrere Großveranstaltungen geplant, unter anderem eine prorussische Demonstration und der Köln-Triathlon. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsstörungen.

Am kommenden Sonntag sind in Köln mehrere Großveranstaltungen geplant. Neben mehreren Veranstaltungen zum Thema Kreig in der Ukraine finden in der Lanxess Arena die Vorrundenspiele der EuroBasket 2022 statt. Zudem startet der Köln-Triathlon, bei welchem mehrere Brücken überquert werden. Wie die Kölner Polizei mitteilte, wird ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort sein, um für die Sicherheit von Veranstaltungsteilnehmern und Unbeteiligten zu sorgen.