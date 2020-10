Geht auf Schule in Bonn : 15-jährige Leonie A. aus Köln wird seit Mittwoch vermisst

Symbolfoto. Foto: Benjamin Westhoff

Köln/Bonn In Begleitung eines unbekannten Mannes hat eine Kamera am Hauptbahnhof Köln die 15-jährige Leonie A. in der Nacht zu Donnerstag aufgezeichnet. Seitdem wird sie vermisst. Die Kölnerin besucht eine Schule in Bonn.



Die 15-jährige Leonie A. aus Köln wird seit Mittwoch, 30. September, vermisst. In der Nacht auf Donnerstag sei sie von einer Kamera am Kölner Hauptbahnhof in Begleitung eines noch unbekannten Mannes aufgezeichnet worden, wie die Polizei mitteilt. Dann sei sie vermutlich in eine Regionalbahn in Richtung Mönchengladbach eingestiegen.

Foto: Polizei Köln

Die Vermisste besucht eine Schule in Bonn. Laut Polizei könnte sie sich im Raum Köln/Bonn oder auch im Bereich Mönchengladbach aufhalten. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0221-2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Auch der unbekannte Mann, der sie begleitet haben soll, wird gebeten, sich als Zeuge zu melden.

