Suche der Polizei : Vermisste 15-Jährige aus Köln wieder da

Köln/Bonn Die vermisste 15-Jährige aus Köln ist wieder da. Sie wurde von der Polizei in Frankfurt gefunden.

Die 15-Jährige aus Köln wurde seit Mittwoch, 30. September, vermisst. In der Nacht auf Donnerstag sei sie von einer Kamera am Kölner Hauptbahnhof in Begleitung eines noch unbekannten Mannes aufgezeichnet worden, wie die Polizei mitteilt. Dann sei sie vermutlich in eine Regionalbahn in Richtung Mönchengladbach eingestiegen.