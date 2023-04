Polizei sucht nach Jugendlicher 16-Jährige aus Wesseling wird vermisst

Eine 16-jährige Schülerin aus Wesseling wird nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei seit Mittwoch, 19. April, von ihrer Familie vermisst. Anastasia Beatrice C. sei an diesem Tag nicht von ihrer Schule in Wesseling nach Hause gekommen. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht nun die Jugendliche per Fotos.