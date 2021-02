Rheinische Redensarten : Verzäll doch kene Käu

Wir stellen schöne und sinntiefe Dialektredewendungen vor. Diesmal: Verzäll doch kene Käu!

Es gibt Momente im Leben, da muss man einen Rheinländer stoppen in seinem Erzählfluss. Klar, Reden ist hierzulande ein Wert an sich, aber viel wichtiger ist doch – der Inhalt. Sollte es zumindest. Da macht der Erzähler vom Rhein leider keinen großen Unterschied. Und so kann es sein, dass der Zeitgenosse einschreiten muss. Dann hört man schon mal die rheinische Redensart: „Verzäll doch kene Käu.“