Mann mit Schnittverletzungen entdeckt : Verletzter aus dem Kölner Volksgarten ist verstorben

Update Köln Am Donnerstag vergangener Woche hatte ein Zeuge im Volksgarten einen Mann mit schweren Schnittverletzungen gefunden. Nun ist er seinen Verletzungen erlegen.

Die Kriminalpolizei in Köln ermittelt nach dem Fund eines 32-jährigen Mannes im Volksgarten beziehungsweise in der Vorgebirgsstraße. Der Unbekannte wurde von einem Zeugen am Donnerstag, 26. November, entdeckt und hatte laut Polizei massive Schnittverletzungen. Wie die Polizei mitteilte, ist er am Mittwoch, 2. Dezember, in einer Kölner Klinik verstorben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sollte der Leichnam noch am selben Tag obduziert werden.