Das ist Rheinisch : Vun nix kütt nix!

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Vun nix kütt nix!

So hatten wir schon einmal belegt, dass die Chaostheorie, die erst spät aus der Wirklichkeit extrahiert werden konnte, für den hiesigen Native Speaker keine wirkliche Überraschung darstellte. Wir erinnern uns. Die Chaostheorie besagt: Der Flügelschlag eines Schmetterlings im Amazonas-Becken in Südamerika kann – unter bestimmten Umständen – ein Unwetter auf der Nordhalbkugel auslösen. Das war schon ein spannender Befund. Auf theoretischer Ebene besagt das: kleine Ursache, große Wirkung. Und dafür gibt es hierzulande den schönen Satz: Jöck es schlemme wie Ping. Also zu gut Hochdeutsch: Juckreiz ist schlimmer als Schmerz. So klar, so wahr.