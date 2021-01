Rheinische Redensarten : Wä lang fröösch, dä jitt net jähn

Rheinland Wir stellen schöne und sinntiefe rheinische Redewendungen vor. Diesmal: Wä lang fröösch, dä jitt net jähn.

Geiz und Großzügigkeit

Da aber jede Medaille zwei Seiten hat, ist es natürlich gesellschaftsrelevant, das Gegenteil auch ordentlich zu sanktionieren. Wer sich also durch besonderen Geiz auszeichnet, der kriegt auf jeden Fall sein Fett weg. Und damit sind wir schon bei der schönen rheinischen Redensart: „Wä lang fröösch, dä jitt net jähn“. Übersetzt hieße das wörtlich: Wer lange fragt, der gibt nicht gerne. Um klar zu umreißen, was das bedeutet, muss man vielleicht ein bisschen ergänzend ausformulieren: Wer lang fragt, ob er etwas geben soll, der erwartet eigentlich ein Nein. Es ist also eine Art rhetorischen Frage.

Bezüge zur Bibel

Wie so oft in der rheinischen Sprache, hat der Satz allerdings noch eine weitere Ebene, und auch die hat wieder mit einer biblischen Sichtweise zu tun. So steht in Matthäus 6,3: Wenn du nun Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Die Kernbotschaft ist hier: Bescheidenheit. Wenn Du etwas gibst, dann schmücke Dich nicht damit, sondern tue das Gute im Verborgenen. Der Subtext lautet also: Einfach machen! Nicht lange fragen. Und schon gar nicht groß darüber reden.