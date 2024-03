Ausfälle am Donnerstag Massive Folgen durch Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn erwartet

Ein erneuter Warnstreik des Sicherheitspersonals wird am Donnerstag den Flugbetrieb am Köln/Bonner Airport nach Einschätzung der Gewerkschaft Verdi weitgehend zum Erliegen bringen. „Ich gehe davon aus, dass fast alle Flüge annulliert werden“, sagte Gewerkschaftssekretär Özay Tarim der dpa am Mittwoch in Köln. Die Streikbeteiligung werde aller Voraussicht nach wieder sehr hoch sein. Der Ausstand soll um Mitternacht beginnen und 24 Stunden später enden, in diesem Zeitraum waren eigentlich 69 Starts und 67 Landungen vorgesehen. „Wir rechnen mit erheblichen Beeinträchtigungen und mit Flugausfällen“, sagte eine Flughafensprecherin. Bei einem vergleichbaren Warnstreik am 1. Februar waren nach Flughafenangaben rund 80 Prozent der Flugbewegungen ausgefallen.