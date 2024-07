Bei Elchen, Eseln und freilaufenden Emus Warum sich ein Ausflug in den Hochwildpark Rheinland lohnt

Eine gut 50-minütige Autofahrt vom Bonner Zentrum in die Nordeifel trennen die Stadtbevölkerung von einem beinahe magischen Ort. Versteckt inmitten hoher Bäume schlägt dort eine Bratwurst ein Rad, während der „Lachende Hans“ von seinem Ausguck in luftiger Höhe auf nahe Besucher hinabblickt. Diese sonderbaren Vorkommnisse sowie umherstreunende Laufvögel, Elche und streichelbedürftige Esel findet man im Hochwildpark Rheinland in Mechernich-Kommern.