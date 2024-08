„Unbefugte Person“ auf dem Kasernengelände Was über die mutmaßliche Sabotage am Militärflugplatz Köln-Wahn bekannt ist

Die Bundeswehr hat am Mittwoch zeitweise die Luftwaffenkaserne Köln-Wahn abgeriegelt. Auf dem Nato-Stützpunkt in Geilenkirchen wurde die Sicherheitsstufe erhöht. Der Verdacht: Dass durch gezielte Sabotage das Trinkwasser an den beiden militärischen Standorten kontaminiert, also verunreinigt, worden ist.