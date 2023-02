Alternativ-Energien : Wasserstoff-Leitung von Wilhelmshaven nach Wesseling geplant

Eine rund 400 Kilometer lange Pipeline soll ab 2028 Wasserstoff aus der Küstenregion Wilhelmshaven in die Rhein-Ruhr-Region transportieren. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcus Brandt

Dortmund/Hannover Wasserstoff soll demnächst von der Küstenregion der Nordsee ins Rheinland transportiert werden. Dazu ist eine rund 400 Kilometer lange Pipeline geplant.

Eine rund 400 Kilometer lange Pipeline soll ab 2028 Wasserstoff aus der Küstenregion Wilhelmshaven in die Rhein-Ruhr-Region transportieren. Die Fernleitungsnetzbetreiber Gasunie und Thyssengas veröffentlichten am Donnerstag erste Eckpunkte ihrer Planungen. Demnach soll die Leitung in zwei Teilabschnitten zwischen Wilhelmshaven und Wesseling größtenteils durch Umwidmung bestehender Gas-Transportleitungen entstehen.