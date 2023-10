Dat is Rheinisch Wat biste stiefstaats anjetrocke?

Die wörtliche Übersetzung lautet: Was bist Du steif und förmlich angezogen? Dabei handelt es sich im engeren Sinne keineswegs um eine Frage. Es ist vielmehr eine Feststellung. Der relativ kurze Satz bedeutet in all seiner Umfänglichkeit in etwa: „Du bist aber heute außergewöhnlich fein angezogen, das ist man ja gar nicht von Dir gewöhnt. Das sieht ja sehr steif und staatstragend aus. Welchen Anlass gibt es denn dafür? Ganz ehrlich: Da Du Dich offensichtlich nicht gut auskennst damit, wie man sich gesellschaftsfähig anzieht, bist du klar über das Ziel hinausgeschossen.“