Dat is Rheinisch Wat ess dat dann für'e Jesocks?

Der Sprachwissenschaftler ermittelt, dass Gesocks in vielen Dialekten die Bedeutung für zweifelhafte Personen annehmen kann. Einstweilen unbestritten ist die Ableitung von der Socke. Man spricht ja zuweilen von der „armen Socke“, wenn es um jemanden geht, der nicht viel zu lachen hat. Es könnte sein, so sagt der Sprachwissenschaftler, dass die armsockige Bedeutung aus dem Jiddischen und der Räubersprache (Rotwelsch) stammt. Dort bedeutet „Soken“ so viel wie „älterer Mensch“.