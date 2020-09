Rheinische Redensarten : Wat häst do do ne Essel op de Kist ze hävve

Rheinland. Wir stellen schöne und tiefgründige Redewendungen des Dialektes vor.

Der Rheinländer lässt sich nicht gerne in die Karten blicken. Nicht, dass er generell ein Geheimnis aus sich machen würde, dafür redet er einfach zu gerne mit anderen. Er weiß aber auch: Wenn mein Umfeld alles über mich weiß, dann hat es im Zweifel auch eine Meinung dazu. Und das kann niemand wollen. Deshalb verzichtet er zuweilen darauf, großen Aufhebens davon zu machen, was er im Verlaufe des Tages so alles getan hat. Wir kommen hier in den zwischenmenschlichen Bereich, wo irgendwann jedes Wort zu viel wird. So kann es also sein, dass ein Rheinländer abends nach Hause kommt und auf die Frage, wie den der Tag so gewesen sei, einfach sagt: gut. Wenn jetzt das Gegenüber*in den Verdacht hat, er könnte an einem Ort gewesen sein, dessen Offenbarung ihm vielleicht ein bisschen unangenehm sein könnte. Oder das Gegenüber*in hat vielleicht sogar belastbare Hinweise auf einen Aufenthaltsort erhalten, der eigentlich nicht des allgemein akzeptierten Umgangs entspricht. Dann, ja dann hat die rheinischen Redensart ihren ganz großen Auftritt: „Wat häst do denn do ne Essel op de Kist ze hävve?“