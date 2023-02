Stadt Köln erstattet Anzeige : Unbekannter verkaufte illegal Zutrittsbändchen für das Zülpicher Viertel

Die Zülpicher Straße in Köln an Weiberfastnacht 2023. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Köln Die Stadt Köln hat einen Händler angezeigt, der im Internet illegal Zutrittsarmbändchen für den Kölner Karneval angeboten hat. Diese sollten den Zugang zu allen Bereichen im Zülpicher Viertel ermöglichen.

Die Stadt Köln hat einen Händler angezeigt, der unerlaubt Zutrittsarmbändchen für den Kölner Karneval verkauft hat. Über Ebay Kleinanzeigen soll der Unbekannte Bändchen angeboten haben, die unter anderem Personal rund um die Zülpicher Straße vorbehalten waren. Dies bestätigte eine Sprecherin der Stadt Köln auf Anfrage des GA. Der Händler warb damit, dass die Armbänder den ungehinderten Zugang ins Zülpicher Viertel ermöglichen sollten. Er bot diese für zehn Euro pro Stück an und versprach in seiner Angebotsschreibung, dass sie „offiziell von der Stadt Köln“ seien.

Tatsächlich wurden die offiziellen Armbänder der Stadt Köln jedoch in den vergangenen Wochen nur an berechtigte Personen verteilt, damit diese sich an Karneval im „Kwartier Latäng“ frei bewegen können. Dazu gehören unter anderem Journalisten, Gastronomen, Pflegedienste sowie ansässige Gewerbetreibende und Firmen. Allein 3.500 Zutrittsarmbändchen wurden dieses Jahr für Weiberfastnacht ausgeteilt.

Zülpicher Straße in Köln ist auch 2023 abgeriegelt

Die Zülpicher Straße ist schon lange ein Hotspot für junge Karnevalisten. So rechnet die Stadt Köln auch in diesem Jahr mit großen Menschenmassen und plant Abriegelungen im Kwartier Latäng.

Schon im vergangenen Jahr offenbarte sich am 11.11, dass sowohl Bedienstete als auch Jecken die Regulierungen der Stadt Köln im Zülpicher Viertel nicht respektierten. Anwohner hatten dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ Videos zugeschickt, auf denen zu sehen war, wie ein Mann in einer gelben Warnweste Geldscheine von Kostümierten annahm und sie so in den abgesperrten Bereich ließ.