Bombe soll noch heute entschärft werden : Weltkriegsbombe in Köln-Buchheim gefunden

In Köln-Buchheim wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Köln Bei Sondierungsarbeiten in Köln ist am Dienstagvormittag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der fünf Zentner schwere Blindgänger soll noch am selben Tag entschärft werden.



Im Bereich der Malteserstraße in Köln-Buchheim wurde am Dienstagvormittag bei Sondierungsarbeiten ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Stadt Köln teilte mit, dass es sich um eine englische Fünf-Zentner-Bombe mit einem Aufschlagzünder handle. Die Bombe müsse noch am selben Tag entschärft werden. Vor Ort sind bereits der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) der Bezirksregierung Düsseldorf und das Ordnungsamt der Stadt Köln.