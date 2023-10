2500 Menschen evakuiert Weltkriegsbombe in Kölner Innenstadt entschärft

Während der Evakuierungsaktion konnten die Einsatzkräfte auch einen kleinen Hund retten, der sich stark hechelnd in einem Auto befand. Wie die Stadt in ihrer Pressemitteilung berichtete, entdeckten Anwohner in der Nähe der Einsatzzentrale des Ordnungsdienstes am Albertus-Magnus-Platz das Tier alleine in dem Auto. Mitarbeitende des Ordnungsdienstes schlugen daraufhin die Scheibe ein und befreiten das Tier. Seine Besitzerin kehrte kurze Zeit später zurück und bedankte sich. Sie hatte die Hitze im Oktober falsch eingeschätzt.