2500 Menschen werden evakuiert Weltkriegsbombe in Kölner Innenstadt gefunden

Sechs Tage, nachdem am Gymnasium Kreuzgasse in der Kölner Nordstadt ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden war, wurde am Mittwochmittag erneut ein Blindgänger gefunden. Dieser wurde auf dem Sportplatz zwischen Innere Kanalstraße und Aachener Straße im Inneren Grüngürtel im Stadtteil Köln Neustadt/Nord an der Grenze zu Ehrenfeld entdeckt. Das meldet die Stadt Köln am Mittwochnachmittag.