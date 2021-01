Rheinische Redensarten : Wenn et mohl Brei räänt, hät mer kene Löffel

Rheinland Wir stellen schöne und sinntiefe Dialektredewendungen vor. Heute: Wenn et mohl Brei räänt, hät mer kene Löffel.

Eine tiefliegende Erfahrung

Ein Geschenk fällt vom Himmel

Und an dieser Stelle schleicht sich erneut ein kirchlicher Gedanke in die Szenerie. Denn als eine der sieben Todsünden gilt der Neid. Der entsteht laut Psychologen gerade dann, wenn jemand anderes mehr hat als wir selbst.

Das klingt banal, ist aber doch bemerkenswert, denn ob wir zufrieden sind mit dem, was wir haben, hängt immer vom Vergleich mit anderen ab. Und zwar vom Vergleich mit denjenigen, die wir als gleichwertig betrachten. Und so wäre es das Naheliegendste, sich nicht darauf zu fokussieren, was uns gegenüber anderen fehlt, sondern darauf, was wir anderen voraus haben. Das wäre der Garant für Zufriedenheit. Insofern sollte man einfach den Mund aufsperren und den Brei auffangen, ohne lange nach einem Löffel zu suchen.