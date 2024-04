Dat is Rheinisch Wer et jlööv un sing Bett verkööf, schlööf des Naaks em Strüh!

Wir führen an dieser Stelle den Satz ein: “Wer et jlööv un sing Bett verkööf, schlööf des Naaks em Strüh!” Diese Formulierung ist uns aus dem linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis hinterbracht worden. Was hier so gefällig klingt, ist schon eine harte Nuss. Und man muss sich ein bisschen in die Exegese verbeißen, um sie zu knacken.