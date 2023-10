Wertvoller Porsche in Düsseldorf gestohlen Auffälliger Sportwagen stand nur kurz am Hafen

Ein besonderer Porsche wurde am Tag der Deutschen Einheit zwischen 8.15 Uhr und 9 Uhr in Düsseldorf gestohlen. Es handelt sich um einen Porsche 911 Carrera 4 Typ 964, teilte die Polizei Düsseldorf am Donnerstag mit. Das Auto wurde 1993 gebaut und ist Teil einer Jubiläumsserie, die der Sportwagenhersteller damals aufgelegt hatte. Insgesamt wurde nur 911 Fahrzeuge gebaut, die mit einer besonderen Ausstattung versehen wurden. So trägt das jetzt gestohlene Auto unter anderem zwei Plaketten an der Hutablage. Sie zeigen die Limitierungsnummer 503/873. Auf dem Motorendeckel steht der Schriftzug "911 30 Jahre".