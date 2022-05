Angriff in Wesseling : 24-Jähriger sticht Mann mehrfach in den Rücken

24-Jähriger sticht Mann mehrfach in den Rücken

Angriff in Wesseling

Ein 26-Jähriger erlitt in der Nacht auf Freitag lebensgefährliche Verletzungen durch einen Messerangriff. Foto: dpa/Robert Michael

Köln Ein 26-Jähriger hat in Wesseling durch mehrere Messerstiche lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Ein 26-jähriger Mann hat in der Nacht auf Freitag in Wesseling durch einen Messerangriff lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er befindet sich in intensiv-medizinischer Versorgung. Der Angriff auf den Mann ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 1.25 Uhr auf dem Kronenweg.