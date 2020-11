Fund in der Rodenkirchener Straße : Menschlicher Körperteil aus Wesseling ist ein Amputat

Am Dienstag wurde ein menschlicher Körperteil in Wesseling gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Update Wesseling Bei dem menschlichen Körperteil, der am Dienstag in Wesseling gefunden wurde, handelt es sich um ein Amputat. Wie der Unterschenkel an den Fundort gelangen konnte und wer dafür verantwortlich ist, ist unklar.



Am Dienstagmittag hatte ein 30-jähriger Mann neben einem kleinem Querweg der Rodenkirchener Straße in Wesseling-Berzdorf einen menschlichen Körperteil gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handelt es sich dabei um ein Amputat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein Krankenhaus aus Siegen den amputierten Unterschenkel an eine Fachfirma zum Transport in eine Entsorgungsanlage in Wesseling übergeben. Wie der Unterschenkel schlussendlich an den Fundort gelangen konnte und wer dafür verantwortlich ist, ist unklar.

Die Polizei konnte zunächst ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen und setzte eine Mordkommission ein. Kräfte der Bereitschaftspolizei und Diensthunde unterstützten die Suchmaßnahmen.

Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob in Zusammenhang mit dem aufgefundenen Körperteil ein Straftatbestand vorliegt oder es sich möglicherweise um eine Ordnungswidrigkeit handeln könnte.

(ga/dpa)