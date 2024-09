Arbeitsunfall in Wesseling Evonik-Mitarbeiter bei Strom-Unfall verletzt

Zwei Personen sind bei einem Betriebsunfall im Chemiewerk Evonik in Wesseling verletzt worden. Nach Auskunft einer Konzernsprecherin ereignete sich der Vorfall am Freitagmorgen, 20. September, gegen 8.20 Uhr im Werkstattbereich des Unternehmens. Zwei Mitarbeiter erlitten demnach aus noch ungeklärter Ursache Verbrennungen, die im Zusammenhang mit elektrischem Strom entstanden seien. Näher wollte die Sprecherin am Freitag unter Verweis auf die laufenden Untersuchungen nicht auf den Vorfall eingehen.