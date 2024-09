Mordkommission ermittelt 59-Jährige tot in Wohnung in Wesseling aufgefunden

Eine 59-jährige Frau ist am Donnerstagmorgen tot in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Flach-Fengler-Straße in Wesseling aufgefunden worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag mit. Die Polizei nahm den 41-jährigen Freund der Frau fest, der in der Nachbarschaft wohnt.