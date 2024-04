Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten Wesseling will Schwimmbad in Flüchtlingsunterkunft umwandeln

Die Frage, wo geflüchtete Menschen untergebracht werden können, treibt viele Verantwortliche in den Städten und Gemeinden um. Nicht selten bereitet sie Kopfschmerzen und vielleicht auch schlaflose Nächte. Wohnraum ist jetzt schon knapp. Wohin mit den Menschen? In dieser Hinsicht will die Stadt Wesseling nun einen eher ungewöhnlichen Weg beschreiten. Sie will ein Schwimmbad schließen und in eine Flüchtlingsunterkunft umwandeln.