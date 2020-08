Brandursache unklar : Vier Menschen bei Dachstuhlbrand in Wesseling verletzt

Am Dienstagabend war die Feuerwehr in Wesseling-Urfeld im Einsatz. Foto: Ulrich Felsmann

Wesseling-Urfeld Bei einem Brand eines Dachstuhls am späten Dienstagabend in Wesseling-Urfeld sind vier Menschen verletzt worden. Die Wohnung im Mehrfamilienhaus sei nicht mehr bewohnbar.

Bei einem Brand eines Dachstuhls in einem Mehrfamilienhaus in Wesseling-Urfeld sind vier Menschen verletzt worden. Sie erlitten ein Rauchgasvergiftung und wurden nach dem Feuer am Dienstagabend von Rettungskräften betreut. Eine Person sei schwerer verletzt worden, die anderen drei verletzten sich der Feuerwehr zufolge leicht.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem GA vor Ort mitteilte, hatte die Wohnung in der Willy-Brandt-Straße im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Flammen gestanden. Weil das Feuer auch nach außen schlug, wurde es frühzeitig durch einen Anwohner gemeldet. Alle sechs Bewohner hätten sich in Sicherheit bringen können, hieß es am Mittwoch.